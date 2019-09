Actualidade

O Governo do Ruanda, a União Africana (UA) e o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) assinaram hoje um acordo para retirar refugiados e requerente de asilo que se encontram em centros de detenção na Líbia.

Num comunicado do ACNUR refere-se que um primeiro grupo de 500 pessoas, sobretudo oriundas do Corno de África, serão retiradas por via área "nas próximas semanas".

O Ruanda acolherá e garantira proteção a esses refugiados e requerentes de asilo, mesmo que não sejam ruandeses, que se encontram nos centros de detenção da Líbia.