Dívidas/Moçambique

A consultora Bloomberg Intelligence considera que o banco Credit Suisse deverá pagar menos de 75 milhões de dólares (69 milhões de euros) no caso das dívidas ocultas de Moçambique porque os antigos banqueiros declararam-se culpados nos tribunais norte-americanos.

"A declaração de culpados em maio, julho e mais recentemente a 6 de setembro aumenta a probabilidade de o banco incorrer em penalizaçãoes, que deverão totalizar menos de 75 milhões de dólares, tendo por base as declarações do banco, segundo as quais reteve apenas 23 milhões (20,8 milhões de euros) em taxas pelos negócios", escrevem os analistas numa nota enviada aos investidores, e a que a Lusa teve acesso.

O valor de 75 milhões demonstra uma forte revisão em baixa face aos cerca de 300 milhões (272 milhões de euros) que a Bloomberg Intelligence estimava, em janeiro, que o Credit Suisse pudesse ter de pagar.