O Tribunal de Instrução Criminal do Porto decidiu manter o presidente da Câmara de Barcelos, Miguel Costa Gomes (PS), em prisão domiciliária, mas o autarca quer presidir às reuniões do executivo, ou presencialmente ou via 'skype'.

"Houve a reapreciação da medida de coação, obrigatória de três em três meses, e o tribunal, por despacho de 03 de setembro, decidiu manter a prisão domiciliária por, entretanto, não ter havido nenhum facto novo no processo", disse hoje à Lusa o advogado de Costa Gomes.

Nuno Cerejeira Namora disse ainda que, entretanto, deverá estar "para breve" a decisão do Tribunal da Relação do Porto sobre o recurso que interpôs para contestar a aplicação da medida de coação de prisão domiciliária.