Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão pediu hoje ao Conselho dos Direitos Humanos da ONU que inicie uma investigação sobre as ações da Índia na Caxemira indiana, temendo que ocorra um "genocídio" naquela região.

"A população de Jammu e Caxemira ocupado teme o pior (...). Eu tremo com a ideia de mencionar o termo genocídio aqui, mas mesmo assim é o que tenho de fazer", disse Shah Mehmood Qureshi, perante o Conselho dos Direitos Humanos da ONU, em Genebra.

"As cidades, as montanhas, as planícies, os vales abandonados, traumatizados em Jammu e Caxemira fazem lembrar Ruanda, Srebrenica, Rohingyas e o pogrom de Gujarat. Uma catástrofe está prestes a ocorrer", acrescentou.