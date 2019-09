Actualidade

As florestas em Portugal vão "começar a pegar fogo" quando a Amazónia for destruída, alertou hoje o ambientalista brasileiro Tarcísio Feitosa para quem aquela "máquina de água para chuvas" é uma responsabilidade de todo o mundo.

A Amazónia tem 604 mil quilómetros quadrados de floresta sem proteção, 6,5 vezes o tamanho de Portugal, sendo para aí que se deslocam as queimadas, abrindo-a à especulação imobiliária, denunciou hoje, em entrevista à Lusa, o ativista.

Premiado em 2006 com o prémio Goldman, considerado o "Nobel" do Ambiente, devido à "luta contra a extração ilegal de madeira e operações de extração de minérios", o ativista ambiental é um dos convidados do FIGaia - Fórum Internacional de Gaia que decorre a partir de quarta-feira, e ao longo de 11 dias, na cidade de Vila Nova de Gaia, com o objetivo de encontrar soluções para a sustentabilidade.