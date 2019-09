Actualidade

O ministro das Finanças alemão apresentou hoje no Bundestag (câmara baixa do Parlamento) o projeto de Orçamento do Estado para 2020 e o plano financeiro para o período 2019-2023, que aposta no aumento do investimento mantendo um défice nulo.

"De novo é um orçamento financiado de maneira sólida, sem novas dívidas, o que nos dá a força que precisamos para a nossa sustentabilidade futura, para numerosos investimentos para o futuro, para uma sociedade coesa, afirmou o ministro das Finanças alemão, Olaf Scholz durante a intervenção.

O ministro também assegurou que este projeto de orçamento hoje apresentado confere à Alemanha a capacidade de enfrentar, "caso ocorra, um desenvolvimento da economia na Europa e na Alemanha pior que o esperado", e nesse sentido sublinhou que apesar de um abrandamento da economia, ainda não se pode falar de crise.