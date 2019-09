Actualidade

O Paralelo - Festival de Dança, que se realiza em Ponta Delgada, de 27 a 29 de setembro e de 03 a 05 de outubro, encerra o cartaz com os espetáculos "Rubble King", "Simulacro", "Hidden Garden" e "Sacred Geometry", foi hoje revelado.

O festival arranca com uma mostra de videodança do Núcleo 37.25, produzida por Hugo França, e o solo de dança contemporânea "Rubble King", da autoria de Duarte Valadares e interpretado por André Cabral, no dia 27 de setembro, no Raiz Club, uma das novidades anunciadas hoje, na apresentação do evento, que aconteceu no Estúdio 13, em Ponta Delgada.

Na vertente performativa do festival, segue-se o já anunciado "Uníssono - Composição para cinco bailarinos", de Victor Hugo Pontes, que se realiza a 28 de setembro, no Teatro Micaelense.