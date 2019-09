Actualidade

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) é o banco com a coima mais elevada, de 82 milhões de euros, no processo por concertação de informação sensível no crédito da Autoridade da Concorrência (AdC), segundo fontes ligadas ao processo.

A Lusa contactou o banco público, mas este ainda não se pronunciou sobre o tema, nomeadamente se vai recorrer da decisão para tribunal.

A segunda multa mais elevada foi aplicada ao BCP, de 60 milhões de euros, segundo informação divulgada na segunda-feira à noite pelo próprio banco, em que anunciou que vai impugnar judicialmente a decisão da Autoridade da Concorrência e considerou que as acusações não estão "adequadamente sustentadas e fundamentadas".