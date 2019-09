Montijo

O presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Nuno Lacasta, disse hoje no parlamento já ter "toda a informação necessária" para a avaliação de impacte ambiental do aeroporto do Montijo, cuja decisão é conhecida no final de outubro.

Numa audição na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, Nuno Lacasta esclareceu estar restringido nos comentários, ao abrigo da preservação da autonomia técnica da instituição, mas garantiu haver neste momento "toda a informação necessária e suficiente" para a avaliação do Estudo de Impacte Ambiental (EIA).

O presidente da APA destacou que a consulta pública do EIA, a decorrer até 19 de setembro, está a ser das mais participadas, tendo até agora mais de 1.000 contribuições diretas.