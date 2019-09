Actualidade

A peça "The Way She Dies", de Tiago Rodrigues, com a história de leitores do romance "Anna Karenina", de Tolstói, estreia-se na quarta-feira, em Paris, no Teatro da Bastilha, inserida na 'rentrée' cultural da capital francesa.

"Com 'Anna Karenina', havia uma vontade grande de falar desses livros que podem mudar vidas. É um exemplo desses livros que, de uma forma muito íntima, nos falam individualmente. É um livro que pode levar as pessoas a repensar a forma como veem o amor, a vida, a intimidade e o desejo. Quisemos falar desses livros que nos atropelam", disse Tiago Rodrigues, diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II (TNDM II), em declarações à agência Lusa, em Paris.

Depois de Lisboa e Toulouse, "The Way She Dies" (ou "Como ela morre", em português) chega agora à cena parisiense e vai ter apresentações até dia 06 de outubro, no Teatro da Bastilha, no âmbito do Festival de Outono, evento que marca a rentrée cultural da cidade.