Actualidade

Anthony Carringan, um dos 'vilões' da série "Gotham", e Kevin McNally, o Mr. Gibbs de "Piratas das Caraíbas", são os mais recentes nomes confirmados para a Comic Con Portugal, que começa esta quinta-feira no Passeio Marítimo de Algés, Oeiras.

Hoje, na conferência de imprensa de apresentação do evento, Paulo Rocha Cardoso, diretor geral do evento, sublinhou no entanto que a lista de convidados "não está fechada" e que "até ao abrir de portas poderão ser acrescentadas mais novidades".

A acompanhar Paulo Rocha Cardoso na conferência de imprensa estavam o ator Todd Stashwick - também ele especializado em 'vilões', justamente um dos painéis para este ano - e Francisco Rocha Gonçalves, vice-presidente da Câmara Municipal de Oeiras (CMO), que garantiu o "total empenho" da autarquia na continuidade do evento no concelho.