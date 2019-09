Actualidade

Christine Lagarde termina na quinta-feira oficialmente o seu percurso no Fundo Monetário Internacional (FMI), do qual se demitiu em julho, para assumir a presidência do Banco Central Europeu (BCE), sucedendo a Mario Draghi, em novembro.

Christine Lagarde será a primeira mulher a assumir a presidência do BCE, depois de ter sido também a primeira mulher na liderança do FMI.

Lagarde diz o adeus oficial à instituição com sede em Washington, nos Estados Unidos, da qual foi líder nos últimos oito anos, para partir rumo à autoridade monetária da zona euro, que teve o italiano Mario Draghi como presidente, também nos últimos oito anos.