Actualidade

Mais de 70 locais da cidade e freguesias de Vila Nova de Gaia vão ser "tatuados" com versos de poetas lusófonos do século XIX e XX para "levar as pessoas a refletirem", revelou hoje o responsável pela iniciativa.

Em entrevista à agência Lusa, Rui Spranger, coordenador do projeto 'Tatuar a Cidade', promovido no âmbito do FIGaia - Fórum Internacional de Gaia, explicou que o objetivo desta iniciativa é "surpreender as pessoas e provocar nelas o mistério, encantamento e reflexão".

"Por ser o ano nacional da cooperação, cujo tema é 'Cooperação em Português', escolhemos a palavra poética como expoente máximo da língua, e a nossa ideia é levar a poesia a todo o lado", frisou.