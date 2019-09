Actualidade

O Brasil registou 57.341 assassínios no ano passado, dado que indica queda de 10,4% ante o total de 64.021 mortes violentas registadas em 2017, informou hoje um relatório da organização-não governamental Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Segundo a última versão do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, uma pesquisa anual sobre violência usada como referência, a taxa de mortes violentas no Brasil caiu de 30,8 casos para cada grupo de 100.000 habitantes em 2017 para 27,5 casos para cada grupo de 100.000 habitantes em 2018, mantendo-se ainda uma das maiores do mundo.

A redução do número de assassínios representa o fim de uma tendência de crescimento que vem sendo observada desde 2011, quando foram contabilizadas 47.215 mortes violentas provocadas intencionalmente no país e inclui homicídios e outros crimes como roubo e lesões corporais seguido de morte.