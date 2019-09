Incêndios

A Autoestrada 41 (A41) está cortada no sentido Porto--Penafiel, ao quilómetro 22, em Alfena, na sequência do incêndio que lavra em Valongo desde as 12:27 e mobiliza 178 operacionais e seis meios aéreos, adiantou à Lusa fonte da GNR.

Segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o incêndio, com duas frentes ativas, mobilizava, pelas 17:30, 178 operacionais, apoiados por 49 veículos e seis meios aéreos.

O incêndio em Alfena, no concelho de Valongo, está "descontrolado" devido às "fortes rajadas de vento", disse hoje à Lusa o comandante operacional municipal.