Euro2020

O médio Rúben Neves e o avançado João Félix vão hoje ser titulares na seleção portuguesa de futebol, que defronta em Vilnius a Lituânia, em jogo do Grupo B da fase de qualificação para o Euro2020.

O selecionador Fernando Santos operou no total três alterações em relação à equipa inicial que apresentou no sábado em Belgrado, no triunfo por 4-2 sobre a Sérvia.

Rúben Neves aparece no lugar de Danilo, enquanto João Félix relegou Gonçalo Guedes para o banco, apesar de o avançado do Valência ter marcado nos últimos dois jogos de Portugal, com os sérvios e na final da Liga das Nações, face à Holanda.