Euro2020

Cristiano Ronaldo apontou hoje face à Lituânia o seu 90.º golo ao serviço da seleção portuguesa de futebol, ao abrir a contagem em Vílnius, em encontro do Grupo B de apuramento para o Europeu de 2020.

Aos sete minutos, o jogador da Juventus, que se estreou a marcar por Portugal em 12 de junho de 2004, no Dragão, face à Grécia, na abertura do Europeu, adiantou a formação das 'quinas' no marcador na transformação de um penálti.

Em dia de 160.ª internacionalização 'AA', Ronaldo, de 34 anos, marcou pelo segundo jogo consecutivo, uma vez que no sábado tinha também faturado no 4-2 à Sérvia, em Belgrado.