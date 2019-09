Actualidade

O chefe da diplomacia mexicana defendeu, na terça-feira, que as medidas do seu Governo conseguiram uma tendência "irreversível" de declínio da imigração ilegal para os EUA, mas Washington insistiu que há "mais a fazer" para conter esse fluxo migratório.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reuniu-se por "cerca de dez minutos" com Marcelo Ebrard, depois do encontro que este teve com uma delegação norte-americana liderada pelo vice-Presidente dos EUA, Mike Pence.

Segundo Ebrard, citado pela agência espanhola EFE, Trump foi "bastante amigável" e mostrou-se "positivo e grato ao México" pelas suas medidas de imigração, e ninguém na Casa Branca levantou a possibilidade de restabelecer tarifas no país vizinho.