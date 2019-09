Actualidade

O diretor executivo dos Prémios Goldman, Michael Sutton, considerou hoje caber aos jovens a missão de fazer os políticos mudar as políticas ambientais, inspirando-se no exemplo da ativista adolescente sueca, Greta Thunberg.

No âmbito dos 30 anos do prémio considerado o "Nobel" do ambiente, Michael Sutton vai participar no FIGaia - Fórum Internacional de Gaia que decorre a partir de hoje, e ao longo de 11 dias, na cidade de Vila Nova de Gaia, com o objetivo de encontrar soluções para a sustentabilidade.

Considerando "fundamental ser otimista" na área em que intervém, o especialista norte-americano defendeu em entrevista à Lusa que os "30 anos dos prémios Goldman provam que ainda há razões para ter esperança no planeta", apesar de todos os dias haver "más notícias sobre o clima", citando, como exemplo, "os recentes incêndios na Amazónia, no Brasil e em Portugal".