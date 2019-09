Actualidade

As Forças Armadas de Israel bombardearam hoje alvos militares em Gaza, em resposta a dois 'rockets' lançados pelo enclave, horas antes, e que foram intercetados pelas autoridades israelitas.

Em resposta ao ataque de Gaza, "aviões de combate das Forças de Defesa de Israel atacaram 15 alvos terroristas no norte e centro da Faixa de Gaza, incluindo uma fábrica de armas e um complexo naval", pode ler-se num comunicado do exército.

Os ataques provenientes do enclave seguiram-se à promessa do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, de anexar uma parte da Cisjordânia ocupada se for reeleito nas legislativas de 17 de setembro.