Actualidade

Os centros de processamentos de dados da China produziram, em 2018, um volume de dióxido de carbono equivalente ao emitido por 21 milhões de automóveis, segundo um relatório da organização de proteção ambiental Greenpeace divulgado hoje.

Os centros armazenam conteúdo eletrónico, incluindo emails, fotos e vídeos, e consomem, globalmente, entre 3% e 5% do total da eletricidade, rivalizando com o setor da aviação em emissões de carbono.

A China tem uma das maiores indústrias do mundo de processamento de dados, responsável pelo consumo de mais de 2% do total da energia do país, detalha o relatório da Greenpeace.