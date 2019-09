Actualidade

A bolsa de Lisboa abriu hoje positiva, com o PSI20, o principal índice, a subir 0,27%, para os 5.008,40 pontos.

Na terça-feira, a bolsa de Lisboa encerrou a subir, após duas sessões negativas, com o índice PSI20 a avançar 0,58% para os 4.995,01 pontos, em linha com as praças europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 10 subiram, duas ficaram inalteradas (REN e Ibersol nos 2,50 euros e 8,02 euros, respetivamente) e seis desceram.