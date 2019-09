Actualidade

A fase de construção do troço ferroviário Freixo/Alandroal, do Corredor Internacional Sul, que vai ligar o Porto de Sines à fronteira do Caia (Elvas), arranca na quinta-feira, com o início da instalação do estaleiro da obra.

Fonte oficial da Infraestruturas de Portugal (IP) revelou hoje à agência Lusa que a montagem do estaleiro se segue à assinatura do auto de consignação, cuja cerimónia está marcada para esta tarde, em Alandroal, no distrito de Évora.

A cerimónia "é o ato formal de início das obras", referiu a mesma fonte, assinalando que, após a assinatura do auto de consignação, será montado o estaleiro e "as obras no terreno começam após esta fase preparatória".