Actualidade

Nove em cada 10 portugueses consideram as alterações climáticas um "problema muito sério", mais do que na média da União Europeia (UE), indica um estudo hoje divulgado, no qual estes cidadãos revelaram estar a tornar-se mais 'verdes'.

Em causa está um Eurobarómetro hoje conhecido, em Bruxelas, para o qual foram feitas 1.012 entrevistas presenciais em Portugal entre os dias 09 e 22 de abril, e que demonstra que 87% dos inquiridos portugueses classificam as alterações como "um problema muito sério", contra 11% que o consideram um assunto "relativamente sério" e 1% que o desvalorizam.

As preocupações demonstradas pelos portugueses foram superiores à média da UE (num total de 27.655 cidadãos dos 28 Estados-membros entrevistados neste Eurobarómetro), já que foram menos (79%) os inquiridos europeus que falaram num "problema muito sério", enquanto 14% apontaram ser um assunto "relativamente sério" e 6% o desconsideraram.