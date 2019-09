Actualidade

O antigo Presidente da Indonésia Jusuf Habibie, que permitiu o referendo de independência em Timor-Leste e iniciou reformas democráticas após a queda do regime de Suaharto, morreu hoje com 83 anos, num hospital de Jacarta, confirmou a família.

Habibie tinha sido internado no início do mês, num hospital militar de Jacarta, na unidade de cuidados intensivos, com problemas cardíacos.

O antigo Presidente foi escolhido para liderar a Indonésia depois da queda do regime do ditador militar Suharto (1967-1998), inaugurando uma série de reformas que conduziram o país à democracia.