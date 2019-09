Actualidade

O Outeiro Metal Fest, em Chaves, quer afirmar-se "um dos mais promissores festivais de música extrema no interior do país", adiantou à Lusa a organização do evento de acesso gratuito, que acontece a 13 e 14 de setembro.

O festival, que também proporciona campismo gratuito, realiza-se em Outeiro Seco, freguesia do concelho de Chaves, e, após uma edição experimental de "sucesso", no ano passado, procura ter "um crescimento muito mais acentuado" na sua segunda edição.

"O cartaz em relação ao ano passado não tem comparação. As bandas eram muito boas, mas este ano têm notoriedade nacional e estrangeira", aponta Pedro Freitas, da organização do festival que se realiza no distrito de Vila Real.