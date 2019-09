Actualidade

Seis semanas após ter sugerido uma panóplia de medidas de estímulo, o Banco Central Europeu (BCE) é forçado a agir na quinta-feira, apesar dos debates internos, já que o contexto económico continua febril, referem analistas citados pela AFP.

O presidente do BCE, Mario Draghi, participa pela penúltima vez na reunião de política monetária - a última será em 24 de outubro - antes de passar o cargo no final do mês à francesa Christine Lagarde, depois de oito anos de mandato marcado por crises.

Os analistas referem que vai ser preciso satisfazer as altas expetativas dos mercados - alimentadas pelo próprio BCE -, através da adoção da resposta adequada à conjuntura da zona euro, de abrandamento mas ainda não imediatamente ameaçada por uma recessão.