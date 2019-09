Eleições

As equipas da rede social Facebook responsáveis pelo combate à desinformação "vão estar atentas às eleições" legislativas de 06 de outubro, apesar de não haver uma equipa específica para mitigar o fenómeno durante a campanha.

"Temos equipas na Califórnia, em Nova Iorque, em Washington, em Londres e em Dublin que vão estar atentas às eleições" legislativas em Portugal, assegurou o responsável pela secção de Parcerias com Órgãos de Comunicação Social do Facebook na Europa, Médio Oriente e África, Nick Wrenn, durante uma palestra sobre "Proteção da Integridade das Eleições no Facebook", promovida pela empresa tecnológica.

No entanto, o responsável explicou aos jornalistas presentes na sessão que apesar de haver "muitas equipas que participam [na verificação de conteúdos falsos] em eleições", não há uma específica para combater 'fake news' durante a campanha para as legislativas portuguesas.