Actualidade

A Assembleia da República aprovou hoje, por unanimidade, votos de pesar pela morte de três destacados juristas portugueses, os professores universitários Jorge Leite e André Gonçalves Pereira e o juiz Cardona Ferreira.

No voto de pesar conjunto apresentado pelo PS e Bloco de Esquerda pela morte de Jorge Leite, antigo deputado comunista e professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, salienta-se que este docente catedrático foi uma personalidade pioneira na afirmação do Direito do Trabalho em Portugal

"A sua obra académica articulou sempre o rigor do jurista com o imperativo ético e político de valorização do homem e da mulher trabalhadores. À sua inspiração se devem muitas das soluções legislativas de consagração e proteção dos direitos dos trabalhadores em Portugal", sustenta-se no texto proposto por socialistas e bloquistas.