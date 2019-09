Actualidade

A agência de 'rating' Moody's considerou hoje que a recente venda de crédito malparado pelo Novo Banco é positiva para a avaliação do banco e um "marco importante" no cumprimento do plano de reestruturação.

Segundo a Moody's, a concretização da venda, prevista para antes do final de 2019, significará uma melhoria dos indicadores de risco do Novo Banco, estimando que esta signifique uma redução do rácio de crédito malparado ('non performing loand') do Novo Banco para 17% e do rácio de ativos não produtivos ('non performing assets' ou ativos 'tóxicos') para 23%.

Aquando da venda, o Novo Banco anunciou que esta teria um efeito negativo nas suas contas de 106 milhões de euros, mas a Moody's considera que, apesar deste impacto, a venda desta carteira de crédito é "um importante marco no plano de reestruturação do Novo Banco", acordado com a Comissão Europeia em 2017 (aquando da venda de 75% do banco ao Lone Star) e que visa assegurar a viabilidade do banco em 2021.