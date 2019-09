Actualidade

Um grupo privado vai investir 72 milhões de euros na construção, ao longo dos próximos três anos, na ilha cabo-verdiana do Sal, de um hotel de cinco estrelas com 1.388 camas, segundo o contrato aprovado pelo Governo.

De acordo com o contrato de investimento, aprovado em 06 de setembro e ao qual a Lusa teve hoje acesso, em causa está a implementação, em Ponta Preta, do futuro Hotel Ilha do Sal Palace, projeto "em vias de preparação" pela sociedade Arco Verde - Hotelaria e Turismo.

Envolverá a construção, numa área de 74.845 metros quadrados, de um "hotel-resort" com "padrões cinco estrelas superior" e 570 quartos (1.388 camas), contando ainda com sete restaurantes, cinco bares, zonas de lazer e entretimento, piscinas, SPA e outros equipamentos de apoio, levando à criação de 540 empregos diretos.