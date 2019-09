Actualidade

A estreia de "Antígona", de Mónica Garnel, e o espetáculo "Coleção de Artistas", de Raquel André, marcam o arranque da temporada 2019/2020 do Teatro Nacional D. Maria II, com entrada gratuita nos dias 14 e 15 de setembro.

No próximo sábado, o Teatro Nacional D. Maria II reabre portas com a estreia, na Sala Garrett, de "Antígona", de Sófocles, com encenação de Mónica Garnel, um espetáculo com um elenco de mais de 10 atores, que estará em cena até ao dia 06 de outubro.

A partir de uma cidade que vai adoecendo, Mónica Garnel propõe um espetáculo que procura a vertigem à medida que o conflito sobe, questionando temas intemporais que o texto de Sófocles, escrito por volta de 442 a.C., levanta: justiça, direitos humanos e direitos do poder instituído.