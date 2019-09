Actualidade

A diretora do Banco Central dos Estados da África Ocidental (BCEAO) disse hoje que os bancos têm obrigação de identificar transações suspeitas no âmbito do combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

"Os bancos por determinação do BCEAO têm um programa de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, inclusive os bancos no seu seio têm uma estrutura que se dedica a identificar situações de risco e que possam fragilizar o sistema", afirmou Helena Embaló.

A diretora do BCEAO na Guiné-Bissau falava à imprensa no final da reunião do Conselho Nacional de Crédito para analisar a prestação da economia guineense no segundo trimestre do ano.