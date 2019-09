Eleições

A coordenadora do BE questionou hoje "como é possível" o Banco de Portugal (BdP) "nunca ter visto nada" e a Caixa Geral de Depósitos ter entrado na concertação de informação sensível no crédito à habitação.

"Perguntamos como é que é possível a supervisão [BdP] nunca ter visto nada e a Caixa Geral de Depósitos ter entrado num esquema destes de assalto do país", disse Catarina Martins, em Beja, numa sessão de apresentação dos candidatos do BE por este círculo às eleições legislativas de 06 de outubro.

A Autoridade da Concorrência anunciou na segunda-feira que condenou 14 bancos ao pagamento de coimas no valor global de 225 milhões de euros por prática concertada de informação sensível no crédito ao longo de mais de 10 anos, entre 2002 e 2013.