Eleições

O secretário-geral do PS e o porta-voz do PAN concordaram hoje sobre combate às alterações climáticas, embora com diferenças de calendário em termos de metas, mas divergiram frontalmente sobre agricultura intensiva e limites ao turismo.

Num debate com cerca de 30 minutos, na SIC, António Costa e André Silva falaram várias vezes sobre os pontos de convergência entre as duas forças políticas ao longo da última legislatura, mas nada foi dito (nem perguntado) sobre eventuais entendimentos nos próximos quatro anos.

A agricultura foi a área que motivou a discussão mais cerrada, depois de o deputado do PAN ter acusado o Governo socialista de seguir uma linha "depredadora" em termos ambientais com a exploração intensiva do olival no Alentejo - uma perspetiva que o primeiro-ministro rejeitou em absoluto.