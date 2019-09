Actualidade

São Tomé e Príncipe, que ainda não cumpre nenhum dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), foi colocado na posição 95 de 162 países num relatório encomendado pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Com uma pontuação de 65,5 em 100 no desenvolvimento sustentável, São Tomé e Príncipe tem melhor desempenho do que a média da região da África Subsariana, de 53,8.

Trata-se de um relatório realizado por cientistas independentes para a ONU, que avalia o desempenho de 162 países nos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável assumidos na Agenda 2030, apresentado na quarta-feira em Nova Iorque.