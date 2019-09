Actualidade

A Assembleia Municipal do Porto aprovou esta quarta-feira a recomendação do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) que propõe uma "aproximação" às cooperativas de habitação com o intuito de criar "sinergias" em matéria de políticas públicas de habitação.

"As cooperativas de habitação poderão promover uma melhor resposta a toda uma nova geração de necessidades sociais e problemas atuais de alojamento, tais como os direcionados para jovens casais, estudantes deslocalizados, residentes individuais, famílias ou idosos", defendeu a deputada Bebiana Cunha.

A deputada do PAN, que falava durante a sessão extraordinária da Assembleia Municipal do Porto dedicada às políticas públicas de habitação, afirmou que as cooperativas de habitação "representam a possibilidade de requalificar casas do Estado e da autarquia".