Venezuela

A oposição venezuelana agradeceu hoje a decisão da Organização de Estados Americanos (OEA) de convocar uma reunião dos Estados que integram o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR) para debater a crise na Venezuela.

"Agradecemos o apoio maioritário dos países da OEA e pedimos aos outros que valorizem a crise que sofrem os venezuelanos e as suas soluções", escreveu o líder opositor Juan Guaidó, na sua conta do Twitter.

O presidente do parlamento frisou ainda que "a Venezuela em direção à liberdade, com o apoio da comunidade internacionais, consciente da grave crise no país".