Actualidade

O percurso biográfico e criativo da artista Sarah Affonso (1899---1983) vai estar em foco numa exposição a inaugurar hoje, às 19:00, no Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, em Lisboa.

"Sarah Affonso. Os dias das pequenas coisas", com curadoria de Maria de Aires Silveira e Emília Ferreira, estará patente na Ala Capelo até 05 de janeiro de 2020, de acordo com o sítio 'online' do museu.

Esta é uma de duas exposições que celebram os 120 anos do nascimento da artista modernista e recordam a sua vida e obra, realizadas no Museu do Chiado e na Fundação Calouste Gulbenkian, onde se encontra a mostra "Sarah Affonso e a Arte Popular do Minho", patente até 07 de outubro.