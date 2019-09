Actualidade

O arquiteto Ricardo Bak Gordon e o artista plástico José Loureiro recevbem hoje os prémios da Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA), atribuídos em conjunto com o Ministério da Cultura.

José Loureiro foi premiado pela exposição "A Vocação dos Ácaros", apresentada no ano passado na Fundação Carmona e Costa, em Lisboa, enquanto Ricardo Bak Gordon foi distinguido pelo conjunto do seu percurso e também pelo modo como "trabalha com os fundamentos da disciplina", lê-se na decisão, anunciada no passado mês de julho.

O júri destacou, no conjunto da obra do arquiteto, o projeto da escola em Romanshorn, na Suíça, e a exposição apresentada em 2018 na Garagem Sul do CCB, com o título "Building Stories/ Histórias Construídas".