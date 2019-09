Actualidade

O Instituto de Saúde Baseada na Evidência (ISBE), que vai ser apresentado hoje em Lisboa, pretende ajudar decisores políticos, médicos e doentes a fundamentar as suas escolhas com informação científica de qualidade.

"Cada vez mais vamos necessitar de informação científica de alta qualidade. (...) Tudo vai necessitar de informação a quatro níveis: os políticos responsáveis têm de ter mais informação de alta qualidade para decidir sobre políticas públicas, os médicos também para decidirem sobre as terapêuticas, os administradores para definir sobre as estratégias a usar e os próprios doentes", disse à Lusa António Vaz Carneiro, um dos investigadores associados do ISBE.

Atualmente à frente do Centro de Estudos de Medicina Baseada na Evidência (CEME), o professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa explica que este centro "chegou ao limite do seu crescimento" e que o ISBE surge como uma necessidade de "tentar áreas mais internacionalizáveis, mais abrangentes e mais significativas para o sistema de saúde".