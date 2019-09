Actualidade

Vila Nova de Gaia tem um novo Quarteirão da Poesia, criado para ser o "coração" da terceira edição do Fórum Internacional FIGaia e a partir do qual a organização quer espalhar, pela cidade, a "palavra falada e cantada".

Este espaço, entre a biblioteca e o auditório municipal, quer tornar-se numa "nova centralidade" desta cidade do distrito do Porto, funcionando como uma espécie de "ponto de encontro" durante a realização do fórum, que arrancou quarta-feira e decorre até dia 22 de setembro.

Aos palcos e ruas deste Quarteirão da Poesia, foram convocadas as áreas do pensamento, música, teatro, dança e artes visuais para ali, e ao longo de 11 dias, debaterem o desenvolvimento sustentável, a construção da paz e a cooperação em português.