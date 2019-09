Eleições

O presidente do Partido Nacional Renovador (PNR) propôs uma redução do IVA máximo para acabar com a "autêntica máquina trituradora de impostos" que é o Estado e afirmou que quaisquer coligações depois das eleições legislativas "estão fora de questão".

"Portugal não se desenvolve mais porque este Estado, que é uma autêntica máquina trituradora de impostos, cai em cima de tudo quanto mexe", vincou José Pinto Coelho, em entrevista à agência Lusa no âmbito das legislativas de 06 de outubro.

O também cabeça de lista por Lisboa considerou que a quantidade de impostos que os portugueses pagam "é absolutamente sufocante" e, por essa razão, o PNR propõe a redução da "taxa do IVA máximo para 19%".