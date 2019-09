Actualidade

As pessoas que recusam a vacinação "estão a brincar com o fogo", disse hoje o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, discursando na abertura de um fórum internacional sobre vacinação, em Bruxelas.

"Enquanto em algumas partes do mundo seres humanos morrem por falta de vacinas, aqui as pessoas arriscam as suas vidas e as dos outros ao recusarem-nas. Há quem não brinque à prevenção mas sim com o fogo", disse Juncker, na abertura de um encontro mundial organizado pela União Europeia (UE) e a Organização Mundial de Saúde (OMS), tendo como fundo a recrudescência de doenças preveníveis pela vacinação como o sarampo.

A UE e a OMS decidiram organizar o encontro de hoje entre responsáveis políticos, sociedade civil, especialistas em saúde pública e representantes de redes sociais para debater a questão da multiplicação de doenças que se pensa poderem ser erradicadas através da vacinação.