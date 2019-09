Actualidade

O número de instituições de crédito na União Europeia caiu, em 2018, para 6.088, uma queda de 2,6% face a 2017 e de 29% relativamente a 2008, início da crise no setor, revelou a Federação Europeia de Bancos.

Dados divulgados na quarta-feira pela Federação Europeia de Bancos (EBF, sigla em inglês) revelam que, no final do ano passado, existiam menos 2.437 instituições financeiras na União Europeia (UE) do que em 2008.

Ainda assim, segundo a EBF, que está sediada em Bruxelas, "o declínio do ano passado foi menor do que nos últimos anos, sendo mais significativo na Alemanha , Itália, Áustria e Irlanda".