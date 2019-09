Moçambique/Eleições

O Ministério do Interior de Moçambique suspendeu o comandante provincial da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Nampula, Joaquim Sive, após um incidente que culminou com dez mortos num comício na província, disse hoje fonte policial.

De acordo com o diretor de inspeção no Comando Geral da PRM em Nampula, Moisés Augusto, que falava hoje em conferência de imprensa, além de suspender o comandante da polícia na província, foi criada uma comissão de inquérito para averiguar as causas do incidente.

"A polícia tudo fará para o esclarecimento do caso e tomará medidas para mitigar o sofrimento das famílias enlutadas, bem como as que contraíram ferimentos", afirmou Moisés Augusto.