A abertura do concurso no âmbito do Programa de Apoio a Projetos - Apoio Complementar ao Programa Europa Criativa, com um financiamento disponível de 100 mil euros, é hoje publicado em Diário da República (DR).

O aviso de abertura da responsabilidade da Direção-Geral das Artes (DGArtes) é hoje publicado no DR n.º 175/2019, Série II, no qual é tornada pública a abertura de procedimento simplificado, para apresentação de candidaturas no âmbito deste programa.

O Europa Criativa - que decorre entre 2014 e 2020 - é o programa da União Europeia de apoio aos setores cultural e criativo que congrega os anteriores programas Media, Media Mundus e Cultura.