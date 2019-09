Actualidade

Surma, projeto musical de Débora Umbelino, está em digressão durante setembro por Itália e Espanha, anunciou a editora Omnichord Records.

Durante este mês, e depois da apresentação no Festival Happy Kids, em Lisboa, Surma viaja até Itália, onde se apresenta no Time Zones Festival, em Bari, no Ad Museum, dia 22, e no Parallel Coast Festival, no Palácio Siotto de Cagliari, na Sardenha, dia 27.

Depois de Itália, Surma segue para Espanha, para tocar no festival Costeira Sonora, em Ourense, dia 28.