Actualidade

A exposição coletiva "Balbúrdia", com obras de artistas brasileiros, que abordam o atual contexto sociopolitico no Brasil, vai ser inaugurada na sexta-feira, na galeria Underdogs, em Lisboa.

Com curadoria de Marcelo Cidade, a mostra irá apresentar obras dos artistas brasileiros Coxas, Kaur, Sosek e Thiago Nevs, quatro jovens artistas cuja prática atual tem origem na sua produção de rua, como o 'graffiti' ilegal mais extremo, segundo a galeria.

Esta exposição "tece uma reflexão crítica sobre o panorama presente do Brasil a partir do trabalho de quatro jovens artistas, sublinhando a vitalidade criativa do uso do espaço público na construção de linguagens singulares na cena da arte contemporânea de inspiração urbana".