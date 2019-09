Actualidade

Quase 22 mil nigerianos desapareceram durante a década de atividade do grupo terrorista Boko Haram, o número mais alto de desaparecidos registado pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) em todo o mundo, anunciou a organização.

De acordo com esta organização humanitária não governamental, seis em cada dez destas pessoas, ou seja, cerca de 13.200, eram menores quando desapareceram.

"O pior pesadelo de qualquer pai é não saber onde está o seu filho; esta é a trágica realidade para milhares de pais nigerianos, que ficam com uma angústia constante", disse o presidente do CICV, num comunicado divulgado no final de uma visita de cinco dias àquele país africano.